Torino-Napoli, convocati Spalletti: presenti Lobotka e Ounas, c'è un assente

Calcio Napoli - Sono state rese note le convocazioni di Luciano Spalletti per la gara di domani pomeriggio contro il Torino. Nell'elenco non figura Faouzi Ghoulam mentre recuperano sia Di Lorenzo ed Anguissa che avevano svolto in questa settimana qualche allenamento differenziato. Di seguito l'elenco completo dei convocati. Ci sono anche Lobotka e Ounas.

Spalletti

Torino Napoli: convocati Spalletti

Meret, Ospina, Marfella, Di Lorenzo, Zanoli, Rrahmani, Koulibaly, Tuanzebe, Juan Jesus, Mario Rui, Lobotka, Fabian, Zielinski, Anguissa, Demme, Elmas, Insigne, Lozano, Politano, Petagna, Osimhen, Mertens.