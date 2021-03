Torino, Mandragora dona 200 uova di Pasqua ai ragazzi dell'Oratorio Don Guanella di Scampia: arrivano i ringraziamenti social

Napoli - Rolando Mandragora non dimentica le origini e si è reso protagonista di un gesto esemplare per Scampia. Il calciatore del Torino ha donato ben 200 uova di Pasqua ai ragazzi del semiconvitto nell’Oratorio Don Guanella di Scampia. Per il calciatore sono arrivati i ringraziamenti social da parte del presidente Don Aniello Manganiello. “Condividere qualcosa di ciò che siamo e di ciò che abbiamo, ci rende più preziosi e più solidali nei confronti di chi è nel bisogno. Caro Rolando, a nome dei ragazzi e dei bambini del semiconvitto Opera Don Guanella di Napoli, ti voglio ringraziare con queste parole che ci nascono dal cuore. Grazie”.