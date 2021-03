Notizie Napoli calcio. Stanislav Lobotka in seguito ad una complicanza di una tonsillite essudativa ha effettuato ieri mattina un drenaggio di ascesso tonsillare. Il centrocampista slovacco è già tornato a casa. Come sottolineato dal Corriere del Mezzogiorno, per questo motivo il calciatore del Napoli dovrà saltare anche gli impegni con la Slovacchia.