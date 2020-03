TMW su Ilicic: "L'Atalanta voleva cederlo, Ancelotti lo voleva al Napoli"

Ultimissime Napoli - Carlo Ancelotti voleva Josip Ilicic al Napoli. L'Atalanta, dopo la sconfitta in Europa contro il Copenaghen, era disposto a cederlo. Ecco quanto riportato da Tuttomerctoweb.com ed evidenziato dalla redazione di CalcioNapoli24.it:

"Così il Napoli ci aveva provato ancor prima del finire della stagione, trovando anche l'accordo con il giocatore. Si era messo a parlare con l'Atalanta ma la richiesta era troppo alta, così i nerazzurri lo hanno tolto dal mercato, non solo virtualmente. Per questo Ilicic si era esposto dalla Slovenia parlando di alcune promesse che non erano state esaudite. Subito dopo è arrivato il rinnovo contrattuale, ma non prima di un altro tentativo - stavolta completamente a vuoto - del Napoli. "Non è sul mercato". Peccato, Ancelotti ci aveva visto giusto".