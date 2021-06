Tmw - Sarri e la Lazio si riavvicinano nuovamente: contatti di recente, si lavora per chiudere

Ultime notizie calcio - Ecco quanto si legge su Tuttomercatoweb a proposito delle voci che vorrebbero Maurizio Sarri in trattativa con la Lazio:

"Maurizio Sarri e la Lazio si avvicinano ancora. Oggi c’è stato un nuovo contatto tra le parti. Si lavora ai dettagli e nel corso del colloquio odierno si è parlato di strategie tecniche nel caso in cui il matrimonio si concretizzasse. Avanti a piccoli passi, sulla base di un triennale da 4 milioni di euro. La Lazio si avvicina ulteriormente a Sarri, in attesa della fumata bianca definitiva. Servirà ancora qualche giorno per l’accelerata decisiva. Sarri-Lazio, al lavoro per chiudere l’accordo…"