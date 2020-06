Tmw - Napoli-Inter, Conte dovrà fare a meno di Godin! Eriksen scalda i motori

Ultimissime calcio Napoli - Si avvicina il conto alla rovescia che porterà al big match di sabato al San Paolo tra il Napoli e l'Inter ed Antonio Conte studia come disporre la sua squadra. Stando a quanto riportato da Tuttomercatoweb, i nerazzurri stanno valutando di arrivare e di andar via da Napoli nello stesso giorno e non ci sarà nessuna conferenza stampa. Non sarà probabilmente della partita Diego Godin, sofferente dal punto di vista fisica, e toccherà dunque a Skriniar, de Vrij e Bastoni comporre il terzetto difensivo. In mezzo al campo ci saranno Barella e Vecino, con Candreva ee Young sulle corsie. In avanti, ovviamente, spazio a Lukaku ed a Lautaro Martinez, che saranno supportati dall'estro di Eriksen.

