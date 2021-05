Tmw - Juventus-Sarri, l'addio ora è definitivo: i bianconeri pagano la penale e lo svincolano

Ultime notizie calcio - Si muovono le pedine per l'approdo di Maurizio Sarri sulla panchina della Lazio. Stando a quanto raccontato da Tuttomercatoweb, infatti, la Juventus ha deciso di pagare la penale da 2,5 milioni di euro e di non esercitare l'opzione presente nel contratto del toscano con la realtà juventina per il terzo anno. In questo modo l'ex Napoli è a tutti gli effetti svincolati ed ora potrà accordarsi, nel caso in cui dovesse trovare la quadra, con la Lazio che sta cercando di strappare il suo sì in queste ore.

