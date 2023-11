Ore calde in casa Napoli con De Laurentiis che sta valutando l'esonero di Rudi Garcia dopo la sconfitta interna contro l'Empoli allo stadio Maradona.

Secondo quanto riportato da TMW, in caso di esonero di Garcia, uno dei primissimi candidati sarebbe il croato Igor Tudor. Non solo l'ex Verona, però: nelle varie idee presenti fra i dirigenti dei campioni d'Italia, infatti, c'è anche l'ex Walter Mazzarri, oltre a Fabio Cannavaro, presente quest'oggi in tribuna al Maradona insieme al fratello Paolo.