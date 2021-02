Calciomercato Napoli - Maurizio Sarri alla Fiorentina, prove di futuro insieme. Nonostante le smentite di rito, il tecnico ex Juventus è un forte obiettivo della Fiorentina per la prossima stagione. C’è la volontà di affidare la panchina viola che verrà a Maurizio Sarri. Sul tavolo dell’allenatore toscano un contratto triennale. Si continuerà a trattare ancora nelle prossime settimane. Sarri e la Fiorentina studiano le mosse per arrivare all’accordo...