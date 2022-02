TMW - Cagliari-Boca, è caos per Nandez: spunta un ricorso sardo ma nessun rischio sul blocco mercato...per ora!

Spuntano dettagli sul caso Nahitan Nandez tra Cagliari e Boca Juniors, come riporta Tuttomercatoweb:

Ultime calcio

Il club sardo ha subito avviato ricorso al TAS contro la sentenza: il Player Status Chamber del Tribunale Internazionale della FIFA ha condannato il Cagliari a pagare 2 milioni di euro (dei 12.092.284 previsti dall'accordo col Boca) più 220mila euro di interessi. La sentenza è comunque sospesa: non ci sono obblighi di pagamenti entro 45 giorni e non ci sono rischi immediati di blocco mercato o di altre sanzioni. Non solo: le motivazioni sono arrivate a fine dicembre e il ricorso di cui sopra è arrivato a inizio gennaio.