Napoli Calcio - In Olanda è molto apprezzato dopo le ottime stagioni al Feyenoord, in Italia è stimato fortemente dal Napoli e ora Marcos Senesi riscuote consensi anche in Spagna. Anzi, proprio in Spagna c'è il club che s'è mosso più concretamente. Il Barcellona è alla ricerca di un difensore e, secondo quanto raccolto dalla nostra redazione, ha avuto un incontro per il classe '97. Il profilo dell'argentino piace, la società blaugrana lo sta valutando. Lo riporta Tuttomercatoweb.