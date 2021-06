Affare Senesi, il Napoli lo valuta a prescindere da Koulibaly! Placet assoluto del calciatore, le ultime [ESCLUSIVA]

Calciomercato Napoli - Trattativa ancora in piedi, ma un po’ in alto mare. Quale? Quella per il difensore argentino del Feyenoord Marcos Senesi, secondo quanto raccolto da CalcioNapoli24.

Senesi Napoli

Senesi-Napoli, le ultime

C’è il placet assoluto del calciatore, che sarebbe onorato di giocare nel Napoli, da argentino nello stadio intitolato a Diego Armando Maradona. C’è però un problema che rallenta la trattativa: la valutazione del cartellino fatta dal Feyenoord, quotata sopra i venti milioni di euro, una cifra ritenuta troppo alta dal Napoli. C’è una novità importante, però, che fa capire quanto sia tenuto in considerazione l’argentino da parte del Napoli: il possibile acquisto di Senesi viene valutato, infatti, a prescindere dalla permanenza o meno di Kalidou Koulibaly nella rosa azzurra.