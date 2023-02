TMW - Benevento, per il post Cannavaro c'è Stellone: manca solo l'annuncio

Secondo indiscrezioni raccolte dalla redazione di TMW, potrebbe essere Diego Palermo il Responsabile dell’area tecnica del Benevento. Considerando che il mercato ormai è chiuso, la società potrebbe affidare l'incarico a un traghettatore già tesserato per il club e che dunque gode della stima della proprietà. Nelle ore precedenti si era parlato con insistenza di Fabiani, Faggiano e Fusco. Per il post Cannavaro, invece, si attende l'annuncio di Roberto Stellone: contratto fino a giugno con rinnovo in caso di salvezza