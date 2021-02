TMW - Arthur ko sul più bello: incognita recupero

Ultime calcio - Niente Inter, niente Napoli e anche la Champions è a forte rischio. La Juventus ha perso Arthur proprio nel suo momento migliore. Dopo aver preso progressivamente in mano le redini del centrocampo bianconero, la scorsa settimana il brasiliano si è dovuto infatti fermare a causa di una dolorosa calcificazione ossea alla gamba destra. Un infortunio piuttosto raro nel calcio, dettato dalla sfortuna piuttosto che da una particolare predisposizione fisica, e quindi da trattare con molta cautela. Come raccolto da TMW, l'ex Barcellona è reduce da un periodo di grande sacrificio fisico, che l'ha visto lavorare sodo nonostante il dolore per non smettere di giocare vista anche la sua importanza crescente nello scacchiere di mister Pirlo. Dopo vittoria con la Roma, tuttavia, il dolore è aumentato a tal punto da rendere impossibile il suo impiego in campo. I test eseguiti da Arthur in questi giorni non hanno sciolto le riserve sui tempi di recupero, ancora un'incognita - come ammesso dalla stessa società - proprio per l'unicità e la rarità di questo problema. Un problema causato da un duro colpo ricevuto.

Arthur