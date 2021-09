Napoli - Il Governo inglese modifica il regolamento sulla quarantena per i calciatori provenienti da altri paese extra Europa. Osimhen, Koulibaly e Ospina a disposizione per Leicester Napoli di giovedì. Questo l'annuncio del The Times:

"Il governo modifica la legislazione in modo che i giocatori delle squadre delle competizioni UEFA per club che viaggiano per giocare in Inghilterra siano esenti dalla quarantena anche se sono stati in un paese della lista rossa prima".