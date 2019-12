The Sun - Domani Ancelotti a Londra per trattare con l'Everton: superato l'Arsenal

Ultime calcio Napoli - Ancelotti dovrebbe sedersi a parlare domani con dirigenti dell'Everton per trovare un accordo. Sebbene l'Arsenal abbia parlato con l'allenatore italiano, non sono ancora in grado di organizzare un incontro per chiudere e fargli prendere il posto di Unai Emery.

Ancelotti, l'Everton ha superato l'Arsenal

Il Sun ha rivelato come l'Everton voglia trovare un sostituto per Marco Silva la prossima settimana. Cercando un incontro questo fine settimana hanno dato una chiara indicazione che è Ancelotti la loro scelta. L'ex allenatore del Napoli non vuole aspettare troppo a lungo.

