Terrore Hysaj, la Ferrari prende fuoco all'improvviso! Lui e il suocero erano bloccati all'interno

Notizie Calcio - Terrore per l’ex azzurro Elseid Hysaj e la sua famiglia a Roma: è accaduto tutto lunedì scorso ma la notizia emerge solo ora, come riportato da Il Messaggero oggi in edicola.

Terrore Hysaj: l'auto prende fuoco e resta bloccato all'interno

Diversi giorni fa la Ferrari del terzino ora in forza alla Lazio ha iniziato a prendere fuoco quando all’interno della vettura c’erano sia il giocatore che suo suocero impossibilitati dall’uscire, poiché le portiere bloccate. La moglie, all’esterno, ha vissuto attimi di puro panico. Per fortuna, forzando il veicolo, i due alla fine sono riusciti ad uscire dalla vettura poi completamente distrutta dalle fiamme. Si sospetta di un difetto di fabbrica, essendo stata acquistata di recente e non essendoci stato alla base una causa scatenante per l’incendio.