Terremoto a Napoli, paura a Pozzuoli: stanotte scossa di magnitudo 2.9 con epicentro nella città flegrea

Notizie Napoli - Terremoto Napoli. Paura a Pozzuoli e Napoli in piena notte per una scossa avvertita alle 2.50. L'istituto nazionale di vulcanologia ha rilevato una magnitudo di 2.9 a profondità di soli 2 chilometri. Tanta gente in panico nella notte e diverse le chiamate al 118 della popolazione. Nella zona Flegrea si è avvertita più forte di quanto si potesse immaginare. A riportare la notizia è Il Mattino che spiega quanto accaduto questa notte nella Regione Campania e nella città di Napoli. Paura nella notte.

Terremoto

Terremoto Napoli: epicentro Pozzuoli

L'epicentro a Pozzuoli nei pressi della Solfatara. Tutta Napoli in pratica ha avvertito il sisma, ma allarme tra la gente soprattutto nei quartieri occidentali, da Agnano e Pianura a Fuorigrotta e Bagnoli. Molte le chiamate al 118 da tutta l'area dei Campi Flegrei ma non risultano danni per ora a persone o cose. A riportare la notizia è l'edizione online de Il Mattino.