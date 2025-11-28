Terremoto a Napoli, nuovo sisma nel pomeriggio: magnitudo ed epicentro
Notizie 17:18
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Terremoto a Napoli, nuova scossa nel pomeriggio di venerdì 28 novembre
Ultimissime Campania: terremoto a Napoli in questi minuti. Trema ancora la terra nel napoletano e con lo stesso epicentro: Campi Flegrei. Il sisma è stato avvertito nel pomeriggio come segnalano anche molti utenti in rete.
Terremoto a Napoli, tremano ancora i Campi Flegrei
Ecco i dati che si apprendono dal sito dell’INGV:
Un terremoto di magnitudo Md 2.7 è avvenuto nella zona: Campi Flegrei, il 28-11-2025 15:29:41 (UTC) 43 minuti, 54 secondi fa
28-11-2025 16:29:41 (UTC +01:00) ora italiana con coordinate geografiche (lat, lon) 40.8283, 14.1052 ad una profondità di 1 km.
Il terremoto è stato localizzato da: Sala Operativa INGV-OV (Napoli).
Come al solito è riportato anche l'elenco delle città con almeno 50.000 abitanti più vicine all'epicentro e questo sono le seguenti:
- 2 Km a SE di Pozzuoli (81661 abitanti)
- 11 Km a SW di Marano di Napoli (59874 abitanti)
- 12 Km a W di Napoli (974074 abitanti)
- 14 Km a SW di Giugliano in Campania (122974 abitanti)
- 18 Km a SW di Casoria (77642 abitanti)
- 18 Km a SW di Aversa (53047 abitanti)
- 20 Km a SW di Afragola (65057 abitanti)
- 20 Km a W di Ercolano (53709 abitanti)
- 21 Km a W di Portici (55274 abitanti)
- 22 Km a W di Torre del Greco (86275 abitanti)
- 26 Km a SW di Acerra (59573 abitanti)
- 34 Km a SW di Caserta (76326 abitanti)
- 35 Km a W di Castellammare di Stabia (66466 abitanti)
- 37 Km a W di Scafati (50787 abitanti)
- 53 Km a W di Cava de' Tirreni (53659 abitanti)
- 58 Km a W di Salerno (135261 abitanti)
- 59 Km a W di Avellino (54857 abitanti)
- 66 Km a SW di Benevento (60091 abitanti)
- 78 Km a W di Battipaglia (50786 abitanti)
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