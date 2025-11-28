Terremoto a Napoli, nuovo sisma nel pomeriggio: magnitudo ed epicentro

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Terremoto a Napoli, nuovo sisma nel pomeriggio: magnitudo ed epicentro
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Autore Redazione Redazione
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Terremoto a Napoli, nuova scossa nel pomeriggio di venerdì 28 novembre

Ultimissime Campania: terremoto a Napoli in questi minuti. Trema ancora la terra nel napoletano e con lo stesso epicentro: Campi Flegrei. Il sisma è stato avvertito nel pomeriggio come segnalano anche molti utenti in rete. 

Terremoto a Napoli, tremano ancora i Campi Flegrei 

Ecco i dati che si apprendono dal sito dell’INGV: 

Un terremoto di magnitudo Md 2.7 è avvenuto nella zona: Campi Flegrei, il 28-11-2025 15:29:41 (UTC) 43 minuti, 54 secondi fa

28-11-2025 16:29:41 (UTC +01:00) ora italiana con coordinate geografiche (lat, lon) 40.8283, 14.1052 ad una profondità di 1 km.

Il terremoto è stato localizzato da: Sala Operativa INGV-OV (Napoli).

Come al solito è riportato anche l'elenco delle città con almeno 50.000 abitanti più vicine all'epicentro e questo sono le seguenti: 

  • 2 Km a SE di Pozzuoli (81661 abitanti)
  • 11 Km a SW di Marano di Napoli (59874 abitanti)
  • 12 Km a W di Napoli (974074 abitanti)
  • 14 Km a SW di Giugliano in Campania (122974 abitanti)
  • 18 Km a SW di Casoria (77642 abitanti)
  • 18 Km a SW di Aversa (53047 abitanti)
  • 20 Km a SW di Afragola (65057 abitanti)
  • 20 Km a W di Ercolano (53709 abitanti)
  • 21 Km a W di Portici (55274 abitanti)
  • 22 Km a W di Torre del Greco (86275 abitanti)
  • 26 Km a SW di Acerra (59573 abitanti)
  • 34 Km a SW di Caserta (76326 abitanti)
  • 35 Km a W di Castellammare di Stabia (66466 abitanti)
  • 37 Km a W di Scafati (50787 abitanti)
  • 53 Km a W di Cava de' Tirreni (53659 abitanti)
  • 58 Km a W di Salerno (135261 abitanti)
  • 59 Km a W di Avellino (54857 abitanti)
  • 66 Km a SW di Benevento (60091 abitanti)
  • 78 Km a W di Battipaglia (50786 abitanti)
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