Terremoto a Napoli, nuovo sisma nel pomeriggio: magnitudo ed epicentro

Ultimissime Campania: terremoto a Napoli in questi minuti. Trema ancora la terra nel napoletano e con lo stesso epicentro: Campi Flegrei. Il sisma è stato avvertito nel pomeriggio come segnalano anche molti utenti in rete.

Terremoto a Napoli, tremano ancora i Campi Flegrei

Ecco i dati che si apprendono dal sito dell’INGV:

Un terremoto di magnitudo Md 2.7 è avvenuto nella zona: Campi Flegrei, il 28-11-2025 15:29:41 (UTC) 43 minuti, 54 secondi fa 28-11-2025 16:29:41 (UTC +01:00) ora italiana con coordinate geografiche (lat, lon) 40.8283, 14.1052 ad una profondità di 1 km. Il terremoto è stato localizzato da: Sala Operativa INGV-OV (Napoli).

Come al solito è riportato anche l'elenco delle città con almeno 50.000 abitanti più vicine all'epicentro e questo sono le seguenti: