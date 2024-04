Tennis, trionfa il napoletano di origini Luca Nardi: "Che bello giocare e vincere a Napoli!"

Ultime notizie. Il tennista di origini napoletane Luca Nardi ha vinto il Challenger 125 della Tennis Cup Napoli! Il torneo organizzato da Master Group Sport ha visto trionfare il tennista Luca Nardi di soli 20 anni, numero 76 della classifica, nato a Pesaro da papà napoletano.

"È stata una Pasqua speciale per me, giocare a Napoli è incredibile. Non è stata assolutamente una partita facile: Herbert è un giocatore che non dà molto ritmo, serve bene, scende a rete, ha tante soluzioni.Non è mai semplice affrontare un avversario così", ha spiegato Nardi al termine del match.

"Nel secondo set ho incominciato a giocare meglio, poi nel tie-break due o tre punti sono girati bene e nel terzo set sono stato abbastanza bravo". Luca ha colorato di azzurro un ciuffo dei capelli, come da promessa alla vigilia del torneo: "Mi è toccato! Dedico questa vittoria alla mia famiglia che ha tifato per me dagli spalti, averli al mio fianco è stato importantissimo".