"Tenetevi pronti", Lotito avvisa Inzaghi e la squadra: Lazio pronta a tornare ad allenarsi

Ultime notizie calcio. La Lazio, insieme al Napoli, è tra le squadre che ha spinto maggiormente per riprendere le attività e terminare la stagione. Al momento c'è ancora incertezza su quando si tornerà a giocare, ma è probabile che dal 4 maggio potrebbe esserci il via libera per gli allenamenti. In tal senso, come riportato dal Corriere dello Sport, il presidente Lotito ha tenuto nella giornata di ieri una conference call con il direttore sportivo Igli Tare, con il club manager Angelo Peruzzi, il tecnico Simone Inzaghi ed alcuni giocatori. "Tenetevi pronti per quando si potrà ripartire, il centro di Formello è stato sanificato, è un posto sicuro. Noi siamo pronti, ma aspettiamo" .