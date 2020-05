Tegola in casa Atletico, ko Joao Felix: si teme un lungo stop

Ultime calcio - Brutta tegola per l'Atletico Madrid che, come le altre squadre spagnole, prepara la ripartenza della Liga dopo lo stop per pandemia. Joao Felix è finito ko, a causa di un infortunio subito al legamento collaterale mediale del ginocchio sinistro. L'attaccante di origini portoghesi è stato subito trasferito nella Clinica Universidad de Navarra per gli accertamenti, che avranno il compito di valutare la reale entità del danno subito, peraltro il terzo di una stagione agonistica quantomeno travagliata. La notizia è stata pubblicata dal quotidiano il Mundo Deportivo. Il massimo campionato spagnolo ripartirà nel fine settimana del 12 giugno: potrebbe esserci spazio per un anticipo, il derby andaluso Betis Siviglia-Siviglia, da disputarsi giovedì 11 giugno. (ANSA).

