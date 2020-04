Taglio stipendi in Serie A, l'AIC protesta: "Proposta vergognosa ed irricevibile!"

Ultime notizie calcio Napoli - Nella giornata di oggi è arrivato il tanto agognato accordo tra i 20 presidenti di Serie A (eccezion fatta per la Juventus che aveva già provveduto in maniera autonoma) per la linea guida per il taglio degli stipendi ai calciatori. Tale taglio sarà pari ad un terzo delle mensilità se non si riprenderà (vale a dire 4 mesi), mentre saranno solo due le mensilità decurtate se invece si dovesse riuscire a far ripartire il campionato. Ebbene, proprio a proposito di quella che al momento è la linea guida per affrontare questa situazione senza precedenti è intervenuto ai microfoni dell'ANSA il vicepresidente Umberto Calcagno che ha giudicato questo taglio "una proposta vergognosa e irricevibile". Queste le sue considerazioni:

"E' chiara l'indicazione che si vuol far pagare solo ai calciatori gli eventuali danni della crisi. L'unica parte rilevante del comunicato della Lega è l'inciso con cui si dice che le squadre dovranno negoziare le modifiche contrattuali con i singoli giocatori".