Superlega, il segretario generale Laghrari: "Potremmo iniziare già tra cinque mesi, falso dire che la nostra lega è chiusa"

Anas Laghrari, segretario generale della Super League, ha rilasciato alcune dichiarazioni a "Le Parisien": "Il calcio migliore possibile, che faccia sognare la gente e i giovani per rinnovare un sistema prigioniero della follia del mercato e dei soldi. Le nuove generazioni si interessano meno al calcio, si concentrano sui videogiochi o altro e si avvicinano solo quando ci sono grandi partite. Ma questo tipo di sfide capitano solo raramente. Non è una lega chiusa, visto che un quarto delle squadre cambierebbe ogni anno. Ci saranno delle retrocessioni ogni stagione, come nei campionati che non sono tornei chiusi. Siamo pronti a sederci attorno a un tavolo, chiediamo solo dialogo. Le minacce di esclusione non sono legali. In caso di accordo con la UEFA, la competizione potrebbe vedere la luce già a settembre 2021. E in caso di disaccordo? “Tutto potrebbe anche iniziare in cinque mesi"