Superlega, il comunicato della Premier League: "Ci opporremo in ogni modo possibile, invitiamo i 6 club coinvolti a tornare indietro"

Ultime notizie calcio - Di seguito il comunicato della Premier League dopo la nascita della Superlega:

"La Premier League, insieme alla Football Association, si è riunita con i club per discutere delle immediate conseguenze della proposta di Superleague. I 14 club presenti alla riunione hanno rifiutato i programmi della competizione, all’unanimità e con vigore. La Premier League prenderà in considerazione ogni azione possibile per fare in modo che il progetto possa andare avanti. La lega continuerà a lavorare con le parti interessate, compresi tifosi, governo, UEFA, la The FA, EFL, PFA e LMA per proteggere i migliori interessi del gioco. Inoltre, si invitano i club coinvolti nella competizione proposta a mettere immediatamente fine al proprio coinvolgimento. La Premier League desidera ringraziare i tifosi e tutte le parti interessate per il supporto che hanno dimostrato questa settimana a riguardo di questo significante tema”.