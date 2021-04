The Super League

Superlega - La Superlega potrebbe avere ripercussioni anche sul mondo dei videogiochi: i club partecipanti rischiano l’esclusione da FIFA e PES 2022. Infatti, in seguito alla possibilità di una creazione della Superlega di calcio, i famosi giochi sportivi come FIFA e PES potrebbero arrivare ad escludere dal videogame le squadre partecipanti alla Superlega per l'edizione 2022.