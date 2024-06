Supercoppa Uefa 2024, Real Madrid-Atalanta: data e dove si gioca

Termina la stagione con le vincenti di Champions League ed Europa League che sono Real Madrid e Atalanta, dunque tutto già pronto per la Supercoppa Uefa 2024 che si giocherà ad agosto.

Supercoppa Uefa 2024: data e dove si gioca

Adesso è ufficiale, sarà Real Madrid-Atalanta la Supercoppa UEFA 2024 e sarà valida per la 49ª edizione della Supercoppa UEFA e si disputerà allo stadio Nazionale di Varsavia, in Polonia. Ma quando si gioca la Supercoppa Uefa Real Madrid-Atalanta? La partita è in programma per il 14 agosto alle ore 21:00.

A giocarla saranno proprio Atalanta-Real Madrid la Supercoppa Uefa 2024 per il primo trofeo della prossima stagione, tra la squadra di Gasperini e quella di Ancelotti.