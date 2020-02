La vittoria di eri del Napoli ha un valore sotto l'aspetto statistico e storico. Secondo Opta, infatti, il Napoli non vinceva una semifinale di andata in Coppa Italia dal 1991. Da allora aveva ottenuto due ko e tre pareggi. Spesso anche ribaltando l'iniziale svantaggio. Come nel 2014 contro la Roma. Finalmente sfatato anche questo tabù.