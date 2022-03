Guerra Ucraina, a Verona spunta uno striscione choc contro Napoli | FOTO

Verona-Napoli è ormai alle porte ma sugli spalti sarà, come sempre, una gara molto accesa. A maggior ragione perchè a Verona c'è sempre stato un clima ostile con eventi spiacevoli sia tra le gradinate che negli spazi antistanti lo stadio.

Striscione Verona contro Napoli al Bentegodi

Nella serata di ieri, a Verona, è saltato fuori uno striscione criptico contro la città di Napoli, firmato Curva Sud del Bentegodi. Sono raffigurate la bandiera della Russia e quella dell’Ucraina, i due Paesi in guerra, con sotto riportate le coordinate geografiche della città di Napoli.

Lo striscione significa: “Russia e Ucraina, bombardate Napoli“. Uno striscione squallido e sul quale si è pronunciato così Angelo Forgione: "E poi ci sono gli immancabili luminari della cosiddetta mentalità ultras, che a Verona indicano a Putin di spostare i bombardamenti sul territorio di Napoli. Come quando a Milano, esploso il Covid, gli interisti scrissero "Napoletani figli del colera, vi mettiamo in quarantena" (mentre i napoletani scrivevano "Nelle tragedie non c'è rivalità. Uniti contro il Covid19"), e la Lombardia pagò il costo più alto in termini di perdite, così Verona è molto più vicina al confine ucraino di quanto non lo sia Napoli. I drammi utili per mostrare vuotezza e imbecillità nelle solite curve razziste del Nord".