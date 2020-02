Uno striscione vergognoso è apparso questa mattina in quel di Milano in vista della doppia sfida tra Napoli ed Inter valida per le semifinali di Coppa Italia. Parole pesanti e pregne di ignoranza che feriscono una città e un popolo.

Un'usanza becera, pregna di razzismo, a cui, purtroppo non si riesce a porre rimedio.

Lo striscione è stato esposto all'esterno dello stadio San Siro.

Guarda la foto in allegato!