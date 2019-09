Stadio San Paolo, Tuttosport: caso rientrato tra Napoli e Comune, i lavori sono stati ultimati

Ultime calcio Napoli. Botta e risposta tramite social tra il Napoli e il Comune di Napoli sugli spogliatoi del San Paolo. Ancelotti, De Laurentiis, Borriello, Basile: tutti coinvolti in questa bufera creatasi pochi giorni fa. Domani è il grande giorno: la prima partita casalinga degli azzurri. Ecco quanto riportato dall'edizione odierna di Tuttosport.

Fine del botta e risposta a mezzo social tra il Napoli e le istituzioni. Oggi alle 11 la dirigenza del club riceverà dai responsabili dell'Aru (agenzia regionale Universiadi) le chiavi degli spogliatoi del San Paolo, ultimati entro il termine stabilito e rifatti secondo gli accordi stipulati a giugno. Ora il caso è rientrato e forse sarebbe stato preferibile se non fosse mai stato portato all’esterno per (presunte) inadempienze che riguardavano unicamente i due soggetti in causa. Lo stadio c’è, ora si aspetta che venga riempito dai tifosi che potranno godere di 2 partite in 4 giorni, sì, ma di fuoco.