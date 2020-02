Estorsioni, droga e violazioni del regolamento d'uso: pioggia di Daspo e sanzioni amministrative a Napoli!

Ultime notizie calcio Napoli - Pugno duro da parte del Questore di Napoli che ha emesso ben 42 provvedimenti di Daspo, per periodi da uno a cinque anni, in relazione a condotte illecite tenute in occasione dei seguenti incontri di calcio: uno per Napoli-Lazio, due per Napoli-Lecce, uno per Lazio-Inter e due per Napoli-Barcellona, oltre a decisioni prese in riferimento ad episodi da condannare avvenuti in partite di categorie inferiori. Di queste 42 punizioni, cinque sono state inferte a persone che si sono macchiate di estorsione o reati in materia di stupefacenti. Oltre a questo, sono state emesse anche 28 sanzioni amministrative per violazioni del regolamento d’uso dello stadio San Paolo, e in particolare per occupazione delle vie d’esodo o delle scale di emergenza e possesso di stupefacenti in riferimento a Napoli-Juventus ed a Napoli-Lecce.

