Stadio Maradona, il Mattino - Incontro De Laurentiis-Manfredi: apertura del Comune al Napoli!

Ultime notizie SSC Napoli - Ieri Aurelio De Laurentiis in conferenza stampa ha parlato a lungo anche della questione stadio: o si trova un accordo col Comune di Napoli per la concessione dello stadio Maradona o il presidente è pronto a cercarsi un'area (Afragola?) dove costruirselo in autonomia.

Ma Il Mattino di Napoli racconta di un incontro del sindaco Manfredi con De Laurentiis con l'apertura alla concessione dello stadio Maradona:

" Manfredi ha incontrato De Laurentiis all'hotel Britannique pochi giorni fa. E in quella sede è emersa la deadline dei 4 mesi per l'ok ai lavori allo stadio . Il patron è convinto che alla fine il Comune troverà la soluzione per affidarglielo . In ogni caso, adesso non si ferma e il sindaco di Napoli è pronto davvero ad aprire alle varie soluzioni. Piani alternativi, in città, non ce ne sono".

Ieri il presidente del Napoli aveva dichiarato:

"Centro sportivo e stadio? Fra un anno e mezzo devo lasciare Castel Volturno, devo cominciare i lavori: la cosa che mi ferisce di più è che da quando c'è il Covid non sono a Los Angeles. Cosa devo inventarmi? Serie televisive italiane, per stare in Italia: tra 3-4 mesi devo finire la progettazione del centro sportivo nuovo, con una budgettizzazione e la scelta delle imprese che dovranno lavorare in 30 ettari. Sullo stadio l'ho detto al sindaco Manfredi: gli voglio bene, ma o ci mettiamo d'accordo nei prossimi 120 giorni o lo andiamo a fare da un'altra parte. Centro sportivo? Poichè Afragola ha l'implementazione della ferrovia e ci sarà la linea per Bari, poi la metropolitana arriverà anche lì, ho due situazioni da valutare: Afragola o il litorale di Pozzuoli. Queste sono le due situazioni, ci arriva anche la Circumvesuviana. Deve essere pronto in 24 mesi. Se non mi danno lo stadio in 120 giorni forse lo costruirò ad Afragola. Il problema è che le leggi si interpretano per i nemici e si applicano per gli amici: lo stato non ci aiuta, ma ha 27 milioni di tifosi che possono essere 27 milioni di voti.

Se non ci fossi io a Napoli, lo stadio non si farebbe. Perché devo mettere i soldi miei per fare del Maradona uno stadio accettabile? O per fare 10-12 campi regolamentari per allenare le squadre? Quando in Lega sento parlare per un'ora delle squadre femminili con soli sei club che hanno la squadra femminile, e le hanno volute portare al professionismo con i costi legati, allora dico che si parla senza ragionare. Lo stadio attuale è maledetto, non si vede nulla di ciò che avviene. Me ne sono andato nello spogliatoio dopo il gol preso col Verona, volevo vedere come si evolveva la partita".