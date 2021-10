Stadio Maradona, capienza estesa al 75%: ammessi più di 40mila tifosi!

Notizie Napoli calcio. In Serie A stadi aperti al 75% della capienza! L'annuncio ufficiale è arrivato direttamente da esponenti del Governo: la sottosegretaria con delega allo Sport, Valentina Vezzali, ha comunicato il via libera da parte del Governo Draghi per l'apertura degli stadi di Serie A fino al 75 per cento della capienza totale: dunque, +25 per cento rispetto al 50% dei posti disponibili fino alla settimana scorsa. Certamente un passo in avanti verso il ritorno alla piena normalità del calcio italiano dopo la baraonda dovuta all'epidemia di Covid-19.

Serie A, stadi al 75%

stadio Napoli

La nuova capienza sarà valida dalla prossima partita di campionato, dopo la sosta per le Nazionali e, ovviamente, la disposizione sarà valida solo per le Regioni in zona bianca (tra cui rientra la Regione Campania).

Lo stadio Diego Armando Maradona di Napoli potrà ospitare fino a 41.044 spettatori paganti, molti di più rispetto ai circa 25-27 mila spettatori ammessi fino a settimana scorsa. La disposizione è valida già da Napoli-Torino: ecco i biglietti.