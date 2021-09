SSC Napoli x EA7, spunta la nuova maglia blu? Lo 'spoiler' social e come potrebbe essere indossata [GRAFICA CN24]

Maglie SSC Napoli - C'è una novità che vi avevamo raccontato ad inizio anno, spulciando nei colori delle maglie da gioco ufficialmente pubblicate dalla Lega Serie A: la 'famosa' maglia blu che ancora non avevamo visto. Ma domani, il nuovo materiale della SSC Napoli sarà in vendita come si legge dal sito ufficiale.

Nuove maglie SSC Napoli con EA7, spoiler della particolare maglia blu?

E allora proviamo a spoilerare, grazie alla pagina social Cof_2015 e ad un file da 'catalogo' di Armani, quella che potrebbe essere la maglia blu di questa stagione della SSC Napoli 2021-22. O almeno nella versione Europa League, che pare possa avere delle fiamme particolari sulla maglia gara, mentre il pantaloncino e i calzettoni restano in blu scuro (oro i dettagli del pantaloncino, bianchi quelli dei calzettoni).

Maglia Napoli EA7 in Europa League

E allora, grazie al nostro grafico Giuseppe Cautiero, abbiamo provato ad immaginare come potrebbe essere la nuova maglia blu, versione Europa League indossata, della SSC Napoli con design EA7 2021-2022.

Clicca sull'immagine allegata per guardare la grafica di CN24: