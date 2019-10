SSC Napoli, rinnovato per il 2019/20 la partnership con la Sonepar Italia!

Notizie calcio Napoli - Partnership Napoli Sonepar Italia. Come confermato da Calcioefinanza, arriva l'importante accordo commerciale per il calcio Napoli. E' Sonepar Italia stessa a conferma la collaborazione con il club azzurro. L’azienda è leader per la distribuzione di materiale elettrico e ha rinnovato oggi il contratto di partnership con la squadra partenopea per la stagione sportiva 2019/20.

Napoli-Sonepar Italia

Sonepar Italia rappresenta il primo distributore per capillarità sul territorio e contribuisce al risultato nazionale per oltre il 10%. Sonepar Italia fa parte del gruppo internazionale Sonepar, leader mondiale nel settore, ed è presente in Italia con 100 punti vendita, 1500 dipendenti e un fatturato di oltre 600 milioni di euro.

“La Campania è una regione importante per Sonepar Italia, il rapporto con il territorio è forte e il business che si può generare molto interessante – dichiara Sergio Novello, Presidente di Sonepar Italia – . Dal 2013 sponsorizziamo la SSNC Napoli, una partnership che ci regala grande soddisfazione; i nostri clienti installatori sono animati da grande passione per questa squadra che è un’istituzione nel suo territorio e in Italia. L’energia e la vitalità proprie di questo sport sono le stesse che noi impieghiamo ogni giorno nel nostro lavoro al fianco dei nostri clienti”.

Il contratto rinnovato prevede la presenza del logo Sonepar Italia a rotazione sugli impianti Led a bordo campo. Le attività concordate con la società sportiva prevedono inoltre altre attività promozionali e di co-marketing.