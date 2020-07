Napoli - Seduta mattutina per il Napoli al San Paolo. Gli azzurri preparano il match contro il Sassuolo in programma sabato al San Paolo per la 36esima giornata di Serie A (ore 21.45). Dopo una prima fase di riscaldamento a secco, la squadra ha svolto partita a campo ridotto. Chiusura con una serie di esercitazioni tattiche. Llorente ha svolto parte di allenamento in gruppo e parte personalizzato.