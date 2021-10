SSC Napoli, report allenamento: lavoro personalizzato per Zielinski, Ounas e Malcuit

Napoli calcio - Il Napoli ha svolto questa mattina la classica rifinitura in vista della gara di domani sera in Europa League contro il Legia Versavia. Di seguito il report pubblicato dalla società partenopea sui propri canali ufficiali.

"Seduta mattutina per il all'SSC Napoli Konami Training Center. La squadra in avvio ha svolto torello e attivazione. Successivamente lavoro tattico e partita a campo ridotto. Chiusura con esercitazioni su palle inattive. Malcuit ha svolto lavoro personalizzato in palestra. Ounas personalizzato in campo. Zielinski ha fatto allenamento personalizzato in palestra".