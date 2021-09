Seduta mattutina per il Napoli all'SSC Napoli Konami Training Center. Gli azzurri preparano il match contro la Sampdoria in programma domani a Marassi per la quinta giornata di Serie A (ore 18.30).

Dopo una prima fase dedicata al torello, la squadra ha svolto esercitazione su calci piazzati e lavoro tattico.

Successivamente possesso palla e partitina a campo ridotto. Lobotka ha fatto terapie e lavoro personalizzato in palestra.