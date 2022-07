SSC Napoli, report 10 luglio: Juan Jesus lascia Dimaro per la nascita del figlio. Si rivede Lobotka

Allenamento pomeridiano per il Napoli sul campo di Carciato di Dimaro-Folgarida. La squadra dopo una prima fase di attivazione ha svolto esercitazione tecnica a gruppi e lavoro di possesso palla. A chiusura di sessione partita a campo ridotto blu contro gialli con quest’ultimi che si sono aggiudicati la partitina in famiglia.

Olivera ha svolto parte lavoro personalizzato in piscina, palestra e campo. Nel pomeriggio anche Lobotka ha raggiunto la sede del ritiro e ha svolto una parte dei test medici. Juan Jesus, nel pomeriggio, ha lasciato Dimaro per raggiungere la moglie in dolce attesa.



