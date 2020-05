SSC Napoli lancia la nuova rubrica 'Emozioni azzurre': il 6 maggio di due anni fa l'ultimo gol di Hamsik!

Serie A - Nuova rubrica sul sito della SSC Napoli. Dopo statistiche e curiosità o le rubriche dedicate alle partite più importanti ed emozionanti delle stagioni azzurre, oggi sul sito ufficiale del club partenopeo parte la nuova rubrica 'Emozioni azzurre'. Un evento importante accaduto in data odierna. E quest'oggi il protagonista è Marek Hamsik:

"Il 6 maggio del 2018 Marek Hamsik ha segnato l'ultimo gol con la maglia azzurra in Serie A. .

Il match era Napoli-Torino terminato 2-2. Marek al minuto 71 infilò uno splendido destro sotto la traversa. E fu la centesima rete di Hamsik in campionato con il Napoli.

Marek Hamsik è arrivato al Napoli nell'estate del 2007. Il suo debutto ufficiale in azzurro è stato in Napoli-Cesena 4-0, primo turno di Coppa Italia in cui Marek segna il suo primo gol ufficiale.

La prima rete in Serie A giunge in Napoli-Sampdoria 2-0 del 16 settembre 2007.

Hamsik diventa capitano azzurro nel 2014. In 12 stagioni ha stabilito prestigiosi primati:

- Leader della classifica marcatori "all time" della storia azzurra con 121 gol al fianco di Dries Mertens.

- Leader della classifica di presenza in azzurro con 520 gare con la maglia del Napoli in tutte le competizioni. E' suo anche il primato di presenze con il Napoli in Serie A (408)

Marek è anche il calciatore azzurro a contare il maggior numero di presenze in Champions League con 32 partite.

Questa la cronologia delle reti e delle presenze del capitano azzurro nelle stagioni con il Napoli:

2007/2008: 9 gol Serie A, 1 gol Coppa Italia. Totale reti: 10. Presenze stagionali: 40

2008/2009: 9 gol Serie A, 1 gol Coppa Italia, 2 Europa League. Totale reti: 12. Presenze stagionali: 40

2009/2010: 12 gol Serie A. Totale reti: 12. Presenze stagionali: 39

2010/2011: 11 gol Serie A,2 Europa League. Totale reti: 13. Presenze stagionali: 49

2011/2012: 9 gol Serie A, 1 Coppa Italia, 2 Champions League. Totale reti: 12. Presenze stagionali: 50

2012/2013: 11 gol Serie A. Totale reti: 11. Presenze stagionali: 44

2013/2014: 7 gol Serie A. Totale reti: 7. Presenze stagionali: 41

2014/2015: 7 gol Serie A, 1 Coppa Italia, 5 Champions-Europa Leage. Totale reti: 13. Presenze stagionali: 54

2015/2016: 6 gol Serie A, 2 Europa League. Totale reti: 8. Presenze stagionali: 46

2016/2017: 12 gol Serie A, 1 Coppa Italia, 2 Champions League. Totale reti: 15. Presenze stagionali: 49

2017/2018: 7 gol Serie A. Totale reti: 7. Presenze stagionali: 49

2018/19: 1 gol in Champions League. Presenze stagionali: 19".