SSC Napoli, la radio ufficiale: "Milik-Mertens unico ballottaggio, novità in difesa e a centrocampo"

Ultime notizie calcio Napoli – Diego De Luca, giornalista di Radio Kiss Kiss Napoli, è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della SSC Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare delle ultime notizie sul Napoli calcio. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24:

"Proviamo ad abbozzare una probabile formazione del Napoli in vista della gara di domani. Meret in porta, con Maksimovic e Koulibaly centrai e Hysaj e Mario Rui sulle corsie. A centrocampo ci saranno Lobotka, Fabian ed Elmas, con Insigne e Callejon sulle corsie. L’unico dubbio è quello relativo al centravanti, con Milik e Mertens che sono stati provati entrambi come terminale offensivo. Sceglierà Gattuso domani in base alle sue sensazioni”.