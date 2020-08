SSC Napoli, la radio ufficiale - Infortunio Insigne, oggi niente dolore per il capitano! Domani la prova generale, lavorerà in gruppo

Ultimissime notizie calcio Napoli - E' iniziato il conto alla rovescia in vista della partita contro il Barcellona ed in casa Napoli tiene ancora tutti in apprensione Lorenzo Insigne. Il capitano, infatti, uscito anzitempo e malconcio dal terreno di gioco nell'ultima gara di campionato contro la Lazio, migliora giorno dopo giorno. Stando a quanto riportato da Radio Kiss Kiss Napoli, il talento di Frattamaggiore nella giornata di oggi non ha accusato dolore nel corso dell'allenamento differenziato a cui si è sottoposto in giornata e domani ci sarà la prova generale, con Insigne che tornerà a lavorare in gruppo. A fine seduta, poi, ci sarà ovviamente il responso definitivo.

Infortunio Insigne Napoli