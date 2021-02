Napoli Calcio - A Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli, ha parlato il direttore dell'emittente, Valter De Maggio. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24.it:

"Mi dicono che c'è il direttore dell'ASL Napoli 1 a Castel Volturno, Ciro Verdoliva. Non farei passare Osimhen come untore, al Napoli non sanno se è vero che il calciatroe abbia contratto questa variante africana del Covid".