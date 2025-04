SSC Napoli in visita all'Ambasciata del Giappone! Terza maglia in regalo per l'ambasciatore Suzuki | FOTO

La SSC Napoli ha fatto visita all’Ambasciata del Giappone in Italia per omaggiare l’Ambasciatore Suzuki con la terza maglia del Napoli ispirati alla cultura giapponese, consegnato dal Chief Global Business Development Officer Leonardo Giammarioli.

La maglia, lanciata lo scorso novembre con un photoshooting nella città di Kagoshima - storicamente gemellata con Napoli - celebra il profondo legame tra due città unite da valori comuni e visioni affini. Questa visita rappresenta un ulteriore passo da parte del Napoli per rafforzare e sviluppare progetti volti ad avvicinare giovani talenti e appassionati di calcio in Giappone, un Paese in cui la passione per i nostri colori continua a crescere.