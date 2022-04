SSC Napoli, il report: out tre azzurri, De Laurentiis assiste a bordo campo all'allenamento | FOTO

Calcio Napoli - Mattinata di lavoro all’SSC Napoli Konami Training Center. La squadra si è ritrovata per la ripresa degli allenamenti. Ad assistere all’allenamento anche il Presidente De Laurentiis che ha seguito da bordo campo tutta la seduta.

Questo il report della SSC Napoli:

La squadra dopo una prima fase di attivazione in palestra si è spostata sul campo 2 dove ha svolto torello e partita a campo ridotto. La squadra scesa in campo domenica ha lasciato il campo anzitempo mentre il resto del gruppo ha svolto lavoro tecnico con conclusione in porta. Elmas e Lobotka hanno svolto personalizzato in campo. Ghoulam ha svolto parte del lavoro in gruppo e parte personalizzato in campo.