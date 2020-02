SSC Napoli, il report medico: Llorente non si è allenato per sintomi influenzali, Koulibaly ha svolto lavoro personalizzato in palestra

Seduta mattutina per il Napoli al Centro Tecnico. Gli azzurri preparano il match contro il Brescia in programma domani al Rigamonti per la 25esima giornata di Serie A (ore 20.45). La squadra si è allenata sul campo 2 e 3 iniziando la sessione con attivazione e lavoro sulla velocità. Successivamente seduta tecnico tattica. Chiusura con esercitazioni su calci piazzati.

SSC Napoli, il report medico