Napoli - Seduta mattutina per il Napoli al Training Center. Gli azzurri preparano il match contro l'Atalanta per la semifinale di ritorno di Coppa Italia in programma mercoledì a Bergamo (ore 20.45). La squadra ha lavorato sui campi 1 e 2 iniziando la sessione con riscaldamento ed esercizi di passing drill. Successivamente seduta tecnica e partita a campo ridotto. Fabian ha svolto l'intera seduta in gruppo.