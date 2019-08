SSC Napoli, il report da Castel Volturno: Fabian torna ad allenarsi e segna, personalizzato per Malcuit e Karnezis [FOTO]

Dopo il ritiro di Dimaro e il successo in amichevole contro il Liverpool a Edimburgo, il Napoli ha ripreso gli allenamenti al Centro Tecnico. La squadra si è ritrovata nel pomeriggio ed ha svolto una prima fase di prevenzione. Primo giorno di allenamento per Fabian Ruiz che, come da programma, ha raggiunto il gruppo dopo il successo ai campionati Europei Under 21.

La rosa inizialmente si è divisa su due metà campo svolgendo in maniera alternata esercitazioni tecniche e lavoro finalizzato al possesso palla. Chiusura con partitina a campo ridotto risolta dalle reti di Mertens, Tutino, Younes, Insigne e proprio Fabian Ruiz. Karnezis e Malcuit si sono allenati seguendo le rispettive tabelle personalizzate. Domani doppia seduta.

Foto in posa per la formazione che ha vinto la partitina: Meret, Hysaj, Chiriches, Manolas, Ghoulam, Gaetano, Verdi, Fabian, Younes e Mertens.