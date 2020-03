SSC Napoli, confronti continui per valutare la data della ripresa degli allenamenti

Ultime calcio Napoli - Sono costanti i confronti in casa Napoli per valutare la data della ripresa degli allenamenti. Per adesso la volontà resta quella di puntare su lunedì 23, si potrebbe ripartire con allenamenti quasi individuali 2-3 per volta, sfruttando i 3 campi presenti a Castel Volturno. La questione più delicata è la gestione degli spogliatoio e di tutto il personale collaterale come terapisti e magazzinieri che dovrebbero coprire tanti turni. In ogni caso la data di lunedì resta al momento soltanto indicativa. Lo riporta Tuttomercatoweb.